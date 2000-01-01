04.06 16:37 MIGnews.com

Беннетт призвал восстановить запрет на работу банков ПА

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Бывший министр обороны Нафтали Беннетт осудил решение приостановить запрет на работу банков Палестинской администрации, посредством которых выплачиваются "зарплаты" террористам. Политик призвал премьер-министра восстановить приказ."Нетаниягу, восстановите приказ, запрещающий перевод зарплат террористам, который отменил Ганц", - написал Беннетт в Twitter."Ганц уступил давлению ПА, на которое давили семьи террористов. Почему? Потому что приказ был успешным. Банкам пришлось прекратить перевод средств террористов", - добавил он. Бенни Ганц заменил Беннетта на посту министра обороны."Вы можете восстановить порядок сегодня и предотвратить следующее убийство", - призвал политик премьер-министра.Соответствующий приказ был подписан менее месяца назад командующим Центральным военным округом Надавом Паданом. Распоряжение обязало банки, действующие в ПА, заморозить и закрыть банковские счета, используемые заключенными.Уведомление о 45-дневном приостановлении действия приказа было отправлено в Палестинскую администрацию вчера вечером, 3 июня, по решению министра обороны Бенни Ганца.