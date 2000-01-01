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Беннетт призвал восстановить запрет на работу банков ПА | Фото:04.06 16:37   MIGnews.com

Беннетт призвал восстановить запрет на работу банков ПА

Бывший министр обороны Нафтали Беннетт осудил решение приостановить запрет на работу банков Палестинской администрации, посредством которых выплачиваются "зарплаты" террористам. Политик призвал премьер-министра восстановить приказ.

"Нетаниягу, восстановите приказ, запрещающий перевод зарплат террористам, который отменил Ганц", - написал Беннетт в Twitter.

"Ганц уступил давлению ПА, на которое давили семьи террористов. Почему? Потому что приказ был успешным. Банкам пришлось прекратить перевод средств террористов", - добавил он. Бенни Ганц заменил Беннетта на посту министра обороны.

"Вы можете восстановить порядок сегодня и предотвратить следующее убийство", - призвал политик премьер-министра.

Соответствующий приказ был подписан менее месяца назад командующим Центральным военным округом Надавом Паданом. Распоряжение обязало банки, действующие в ПА, заморозить и закрыть банковские счета, используемые заключенными.

Уведомление о 45-дневном приостановлении действия приказа было отправлено в Палестинскую администрацию вчера вечером, 3 июня, по решению министра обороны Бенни Ганца.


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