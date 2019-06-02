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Помпео объяснил заявление о предубежденности мирного плана | Фото:04.06 10:47   MIGnews.com

Помпео разъяснил детали "мирного плана"

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник уточнил комментарии, которыми он поделился с еврейскими лидерами, заявив, что это было "неточное" представление о том, что мирное предложение администрации Трампа можно рассматривать как одностороннее по отношению к Израилю.

Об этом во вторник, 4 июня пишет The Times of Israel.

В воскресенье газета The Washington Post сообщила о записи, полученной в результате неофициальной встречи Помпео на прошлой неделе с Конференцией президентов крупнейших американских еврейских организаций.

"Я понимаю, почему люди думают, что это будет сделка, которую могут любить только израильтяне", - заявил американский дипломат в понедельник в интервью Sinclair Broadcast Group.

По словам Помпео, тот, кто не знаком с подробностями "сделки века", может воспринять ее как более выгодную Еврейскому Государству.

Однако глава Государственного департамента США не стал отрицать, что некоторые части "мирного плана" могут оказаться нереализуемыми, провалиться или сразу же не понравиться палестинцам или израильтянам.

Стоит отметить, что палестинцы неоднократно заявляли, что мирная инициатива Вашингтона будет выгодна только Израилю, несмотря на то, что Рамалла пока не ознакомилась с подробностями плана.


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