04.06 13:53 MIGnews.com

Палестинская автономия прекратила платить за электричество

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Корпорация КАН сообщает, что власти Палестинской автономии приняли решение прекратить оплату счетов Израильской Электрической Корпорации за поставленное на территории электричество.Палестинская автономия сообщила, что это является “ответной мерой” на израильский закон о вычете из налогов и пошлин , перечисляемых на счета ПА суммы зарплат и пособий террористам.За последние три месяца сумма задолженности Палестинской автономии Израильской Электрической Компании увеличилась на 300 миллионов шекелей и на настоящий момент составляет два миллиарда шекелей.