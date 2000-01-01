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Палестинская автономия прекратила платить за электричество 04.06 13:53   MIGnews.com

Палестинская автономия прекратила платить за электричество

Корпорация КАН сообщает, что власти Палестинской автономии приняли решение прекратить оплату счетов Израильской Электрической Корпорации за поставленное на территории электричество.

Палестинская автономия сообщила, что это является “ответной мерой” на израильский закон о вычете из налогов и пошлин , перечисляемых на счета ПА суммы зарплат и пособий террористам.

За последние три месяца сумма задолженности Палестинской автономии Израильской Электрической Компании увеличилась на 300 миллионов шекелей и на настоящий момент составляет два миллиарда шекелей.


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