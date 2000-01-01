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ОАЭ ведут тайные переговоры с произраильскими организациями | Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr04.06 16:43   MIGnews.com

ОАЭ ведут тайные переговоры с произраильскими организациями

Группа хакеров, именующая себя "Global Leaks", "слила" ряду американских СМИ электронные письма посла Объединенных Арабских Эмиратов в США Юсефа аль-Отайбы, которые подтверждают связь между ОАЭ и Шелдоном Адельсоном.

Стоит отметить, что посол Отайба является известнейшей и уважаемой фигурой в кругах национальной безопасности США, по приглашению должностных лиц Минобороны США он принимал участие в совещаниях по стратегии Пентагона.

Слитые письма датировались, начиная с 2014 года. В частности, в одной из переписок старший советник произраильского Фонда защиты демократий (FDD, негосударственной организации, которая спонсируется Адельсоном) Джон Ханна жаловался эмиратскому послу, что в Катаре проходит встреча ХАМАСа в принадлежащем ОАЭ отеле. Отайба подтвердил, что это правда и предложил обмен – ОАЭ разгоняют конференцию ХАМАСа, а США перемещают свою базу в Катаре.

Кроме того, утечка включает предлагаемую повестку дня предстоящей встречи между FFD и правительством ОАЭ, которая запланирована на 11-14 июня. В повестку дня включены подробные дискуссии по Катару при участии бывшиего министра обороны США Роберта Гейтса и генерального директора FDD Марка Дубовица.

В других письмах представители FDD просили Отайбу организовать встречу с рядом высокопоставленных лиц, включая наследного принца ОАЭ Мохаммеда бин Зайеда и главного политического врага Абу Мазена Мохаммеда Дахлана, которого тот прогнал из ПА.

Ханна также передавал послу списки список неамериканских компаний, работающих в Саудовской Аравии или ОАЭ, которые "хотят инвестировать в Иран".

Пресс-секретарь посольства ОАЭ в Штатах Ламийе Джбари подтвердила изданию Daily Beast подлинность переписки, а The Intercept пишет, что е-мейл со "слитыми" письмами посла пришел на их электронную почту с русского почтового ящика.
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