04.06 11:23 MIGnews.com

ФАТХ: Стена Плача принадлежит евреям

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Высокопоставленный сановник ФАТХа Джибриль Раджуб во время встречи с представителями израильской прессы сделал несколько неожиданных и прагматичных заявлений.Раджуб заявил: “Мы ждем инициативы президента Трампа, мы готовы. Трамп - возможность для нас и возможность для израильтян, с явным намерением достигнуть окончательной сделки для наших двух народов. Я думаю, что это - беспрецедентная инициатива, но ее успех зависит от обеих сторон”.Раджуб заверил: “У вас есть партнер на палестинской стороне для достижения исторического примирения между двумя народами и двумя государствами. Абу Мазен стремится к этой сделке, к тому, чтобы положить конец страданиям обоих народов. Этот человек совершенно отличается от всех других”.Раджуб отверг сообщения о “криках” во время встречи Трампа с Абу Мазеном, заявив, что “это - ложь”. Он также отвергает израильские обвинения в том, что в палестинских школах с младших классов пропагандируют ненависть в отношении Израиля. На повторный вопрос о пропаганде “интифады ножей” в палестинских СМИ Раджуб сказал: “Мы же под оккупацией, ради бога, что вы думаете. Я благодарю Аллаха с Трампом, и я надеюсь, что теперь будет положен конец оккупации. Теперь есть надежда”.Далее Раджуб сказал: Мы понимаем, что Стена Плача - священное место для евреев, и что, в конечном итоге, она должна остаться под израильским суверенитетом, мы с этим не спорим. Это статус кво с 1967 года - в том виде, как его определил Моше Дайян, мы все к этому стремимся, но вы хотите, чтобы был взрыв и все время кричите: это наше! это наше”.В то же время, Раджуб подчеркнул, что комплекс мечети аль-Акса “останется нашим”.