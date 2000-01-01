04.06 11:53 MIGnews.com

В Тель-Авиве прозвучали сирены ракетной тревоги

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В субботу, 3 июня, в Тель-Авиве и соседнем городе была слышна ложная ракетная сирена. Как сообщает ЦАХАЛ, сигнал сирена был результатом "технической неисправности".Сигналы ракетных сирен также раздались в Кэмп-Глилоте, главной военной базе в центральном городе Рамат-а-Шарон. Это была вторая ложная тревога дня.Ранее в субботу, 3 июня, сирены предупреждали о надвигающейся ракетной атаке в общинах в Региональном совете Хоф Ашкелон на юге Израиля, недалеко от границы с сектором Газа. Это также было объявлено ошибкой.По данным ЦАХАЛа, в субботу, 3 июня, с территории сектора Газа не запускали никаких ракет, и сигналы сирен были ложной тревогой.