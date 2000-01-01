04.05 09:50 MIGnews.com
Из Газы на израильскую территорию запущена ракета
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад был зафиксирован запуск ракеты из Газы на израильскую территорию.
Сообщается, что ракета упала на незастроенной местности местного совета Эшколь.
О пострадавших не сообщается, ущерб причинен не был.
Ранее сообщалось, что в субботу утром израильские силы обороны закрыли дороги и несколько объектов вблизи границы с Газой
, ожидая возможной эскалации насилия вдоль границы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии