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Из Газы на израильскую территорию запущена ракета 04.05 09:50   MIGnews.com

Из Газы на израильскую территорию запущена ракета

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что некоторое время назад был зафиксирован запуск ракеты из Газы на израильскую территорию.

Сообщается, что ракета упала на незастроенной местности местного совета Эшколь.

О пострадавших не сообщается, ущерб причинен не был.

Ранее сообщалось, что в субботу утром израильские силы обороны закрыли дороги и несколько объектов вблизи границы с Газой, ожидая возможной эскалации насилия вдоль границы.


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