В ожидании эскалации ЦАХАЛ закрывает дороги, пляж возле Газы
В субботу утром, 4 мая, израильские силы обороны закрыли дороги и несколько объектов вблизи границы с Газой, ожидая возможной эскалации насилия вдоль границы.
Популярный пляж Зиким, расположенный примерно в 2 километрах (1,5 милях) к северу от границы, также был закрыт, перекрыт въезд в киббуц Нетив а-асара.
Дороги к западу от шоссе 232, которое пролегает вдоль Газы от Сдерота до Керем-Шалом также были перекрыты.
Кроме того, ЦАХАЛ ввел запрет на въезд на высоты вокруг северной части Газы, а именно площадку «Гиват Коби» к западу от Сдерота, «Гиват Паамоним» к югу от Ашкелона, мемориал «Хец шахор» к юго-западу от Сдерота, «Гиват Нимзит» и Гиват а-параш а-бодед» в том же районе.