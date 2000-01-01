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В ожидании эскалации ЦАХАЛ закрывает дороги, пляж возле Газы | Фото: Скриншот с YouTube04.05 09:19   MIGnews.com

В ожидании эскалации ЦАХАЛ закрывает дороги, пляж возле Газы

В субботу утром, 4 мая, израильские силы обороны закрыли дороги и несколько объектов вблизи границы с Газой, ожидая возможной эскалации насилия вдоль границы.

Популярный пляж Зиким, расположенный примерно в 2 километрах (1,5 милях) к северу от границы, также был закрыт, перекрыт въезд в киббуц Нетив а-асара.

Дороги к западу от шоссе 232, которое пролегает вдоль Газы от Сдерота до Керем-Шалом также были перекрыты.

Кроме того, ЦАХАЛ ввел запрет на въезд на высоты вокруг северной части Газы, а именно площадку «Гиват Коби» к западу от Сдерота, «Гиват Паамоним» к югу от Ашкелона, мемориал «Хец шахор» к юго-западу от Сдерота, «Гиват Нимзит» и Гиват а-параш а-бодед» в том же районе.

Такие действия были предприняты после того, как два солдата были ранены на границе с Газой.

Согласно сообщениям ЦАХАЛ, в ходе нападения один солдат получил ранения средней тяжести, а женщина-солдат получила легкие ранения.


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