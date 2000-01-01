04.05 21:20 MIGnews.com

Попадание в Микву в Кирьят Гат

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Ракета выпущенная палестинскими террористами попала в здание микве в Кирьят Гат.К счастью, в здании никого не было и пострадавших нет.