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Nakonu.com
04.05 21:20 MIGnews.com
Попадание в Микву в Кирьят Гат
Ракета выпущенная палестинскими террористами попала в здание микве в Кирьят Гат.
К счастью, в здании никого не было и пострадавших нет.
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