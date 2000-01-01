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Отменено движение поездов на юге Израиля 04.05 21:07   MIGnews.com

Отменено движение поездов на юге Израиля

Компания Израильские Железные Дороги приняла решение об отмене движения поездов до станций Сдерот, Нетивот и Офаким.

После оценки ситуации в области безопасности было принято решение о прекращении движения поездов на линии Беэр-Шева - Ашкелон. Маршрут поезда по западному Негеву - Раанана-Беэр-Шева будет заканчиваться к северу от Ашкелона. Пассажирам из Беэр-Шевы надо будет пользоваться поездами восточной линии, идущей через Лод, Рахат и Кирьят-Гат.

Координатор действий правительства на территориях, генерал Камиль Абу Рокан принял решение о закрытии КПП Эрез и Керем-Шалом и о запрете рыболовства в прибрежных водах Газы.


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