04.05 20:35 MIGnews.com

В Ашкелоне вновь прозвучал сигнал тревоги

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По сообщениям, сигнал ракетной тревоги вновь прозвучал к югу от Ашкелона, в его промышленной зоне, а также в кибуцах Зиким и Кармия.