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Nakonu.com
04.05 20:35 MIGnews.com
В Ашкелоне вновь прозвучал сигнал тревоги
По сообщениям, сигнал ракетной тревоги вновь прозвучал к югу от Ашкелона, в его промышленной зоне, а также в кибуцах Зиким и Кармия.
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