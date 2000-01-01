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ЦАХАЛ показал `работу` `Исламского джихада в туннеле | Фото:04.05 20:21   MIGnews.com

ЦАХАЛ показал "работу" "Исламского джихада" в туннеле

Армия обороны Израиля опубликовала видео о том, что происходит в туннеле "Исламского джихада" недалеко от города Рафах на юге Газы, который был разрушен сегодня в результате израильского удара.

Об этом сообщает The Times of Israel.

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что отснятый материал показывает "работу по удалению грязи с отверстия туннеля в методической манере и под маскировкой гражданских лиц".




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