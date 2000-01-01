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Nakonu.com
04.05 20:13 MIGnews.com
ЕС призывает "немедленно прекратить" обстрелы Израиля
Европейский союз призвал к немедленному прекращению ракетного обстрела из Газы по территории Израиля и выразил поддержку усилиям Египта и ООН по урегулированию ситуации.
Об этом сообщает
The Times of Israel
.
"Ракетный огонь из Газы в сторону Израиля должен быть немедленно прекращен. Срочно необходима деэскалация этой опасной ситуации, чтобы обеспечить защиту жизни мирных жителей", - заявила пресс-секретарь ЕС Майя Коцианчич.
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