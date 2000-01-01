Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЕС призывает `немедленно прекратить` обстрелы Израиля | Фото:04.05 20:13   MIGnews.com

ЕС призывает "немедленно прекратить" обстрелы Израиля

Европейский союз призвал к немедленному прекращению ракетного обстрела из Газы по территории Израиля и выразил поддержку усилиям Египта и ООН по урегулированию ситуации.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Ракетный огонь из Газы в сторону Израиля должен быть немедленно прекращен. Срочно необходима деэскалация этой опасной ситуации, чтобы обеспечить защиту жизни мирных жителей", - заявила пресс-секретарь ЕС Майя Коцианчич.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:49
Из-за обстрелов: отменен концерт Eurovision
20:35
В Ашкелоне вновь прозвучал сигнал тревоги
20:33
Видео: ЦАХАЛ взорвал 6-этажное здание в Газе
20:32
Минздрав Газы: при ударе ЦАХАЛа погибла беременная женщина
20:21
ЦАХАЛ показал "работу" "Исламского джихада" в туннеле
20:03
Минздрав Газы: в результате обстрела ЦАХАЛа погиб младенец
19:58
В Модиине отменен концерт Евровидение из-за ракетных атак
19:46
Египет потребовал от Израиля прекратить атаки в Газе
19:45
Законопроект США блокирует военную помощь Израилю
19:40
Из-за обстрелов: частичная эвакуация тюрьмы Шикма
19:27
Нетаниягу призвал к "мощному удару" по целям террористов
19:15
ЦАХАЛ опубликовал видео удара по туннелям террористов
19:05
Партия Эрдогана призывает к повторным выборам
18:45
Террористы в Газе угрожают Израилю "ответной реакцией"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus