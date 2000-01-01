04.05 20:03 MIGnews.com
Минздрав Газы: в результате обстрела ЦАХАЛа погиб младенец
Министерство здравоохранения ХАМАСа заявило, что в результате израильского авиаудара погибла годовалая девочка, передает The Times of Israel
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В заявлении палестинского ведомства говорится, что "умерла девочка в возрасте одного года и двух месяцев, а ее беременная мать получила серьезные ранения".
Палестинские источники утверждают, что в их дом попала ракета, выпущенная израильской армией в ответов на атаки террористов из Газы.
В пресс-службе ЦАХАЛа подчеркнули, что у военных не было никакой информации об инциденте, отмечая, что атаки армии нацелены только на военные объекты.
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