04.05 19:27 MIGnews.com
Нетаниягу призвал к "мощному удару" по целям террористов
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал указание армии "нанести сильный удар" по целям террористических групп в Газе в ответ на ракетный обстрел с палестинской территории.
Об этом сообщает The Times of Israel
.
Комментарий последовал за встречей Нетаниягу, который также является министром обороны, с высокопоставленными чиновниками службы безопасности для переговоров на фоне эскалации конфликта на юге.
Кабинет безопасности соберется завтра, чтобы обсудить недавние акты насилия в Газе, подчеркнул сегодня премьер-министр.
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