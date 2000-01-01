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Нетаниягу призвал к `мощному удару` по целям террористов | Фото:04.05 19:27   MIGnews.com

Нетаниягу призвал к "мощному удару" по целям террористов

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу дал указание армии "нанести сильный удар" по целям террористических групп в Газе в ответ на ракетный обстрел с палестинской территории.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Комментарий последовал за встречей Нетаниягу, который также является министром обороны, с высокопоставленными чиновниками службы безопасности для переговоров на фоне эскалации конфликта на юге.

Кабинет безопасности соберется завтра, чтобы обсудить недавние акты насилия в Газе, подчеркнул сегодня премьер-министр.


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