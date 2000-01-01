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Законопроект США блокирует военную помощь Израилю | Фото:04.05 19:45   MIGnews.com

Законопроект США блокирует военную помощь Израилю

Член палаты представителей Бетти МакКоллум, демократ из Миннесоты, в среду внесла законопроект, который запрещает финансирование Израиля в связи с задержанием палестинских детей.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Ранее она уже его представляла в ноябре 2017 года как минимум с девятью соавторами. Но он никогда не доходил до голосования, ни в комитетах, ни в самой палате.

Законопроект призван "продвигать права палестинских детей, живущих в условиях израильской военной оккупации, и требовать, чтобы финансирование Соединенных Штатов не поддерживало военное содержание под стражей, допросы, надругательства или жестокое обращение с палестинскими детьми".

Кроме того, документ предусматривает предусматривает создание Фонда по наблюдению за соблюдением прав палестинских детей, ставших жертвами израильских военных арестов, и предполагает выделение неправительственным организациям 19 миллионов долларов ежегодно.


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