Законопроект США блокирует военную помощь Израилю

Ранее она уже его представляла в ноябре 2017 года как минимум с девятью соавторами. Но он никогда не доходил до голосования, ни в комитетах, ни в самой палате.
Законопроект призван "продвигать права палестинских детей, живущих в условиях израильской военной оккупации, и требовать, чтобы финансирование Соединенных Штатов не поддерживало военное содержание под стражей, допросы, надругательства или жестокое обращение с палестинскими детьми".
Кроме того, документ предусматривает предусматривает создание Фонда по наблюдению за соблюдением прав палестинских детей, ставших жертвами израильских военных арестов, и предполагает выделение неправительственным организациям 19 миллионов долларов ежегодно.