04.05 18:45 MIGnews.com
Террористы в Газе угрожают Израилю "ответной реакцией"
Террористические группы в Газе предупредили, что они усилят атаки на Еврейское государство, если израильские военные продолжат наносить удары в ответ на ракетный обстрел из прибрежного анклава.
Об этом сообщает The Times of Israel
.
"Мы предупреждаем врага, что наш ответ будет еще более серьезным и распространенным в случае расширения агрессии. Мы останемся щитом нашего народа и нашей земли", - говорится в заявлении террористов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии