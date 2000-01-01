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ЦАХАЛ обещает ответить на ракетные атаки террористов | Фото:04.05 18:05   MIGnews.com

ЦАХАЛ обещает ответить на ракетные атаки террористов

Армия предупреждает, что она продолжит наносить удары в Газе, если ракетный огонь из палестинского анклава будет продолжаться, сообщает The Times of Israel.

Как заявил пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Ронен Манелис, во время ответных ударов израильские ВВС атаковали туннель "Исламского джихада" в Рафахе, который пересекает границу с Израилем.

По его словам, в последние недели террористы вели работы по строительству туннеля в ускоренном режиме, чтобы осуществить нападение на Еврейское Государство.


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