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Nakonu.com
04.05 17:52 MIGnews.com
В Ашкелоне вновь сработали сирены тревоги
Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что в южном прибрежном городе Ашкелон, а также в региональных советах Хоф-Ашкелон, Эшколь, Сдот-Негов и Шаар ха-Негев вновь сработали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле.
Об этом в субботу сообщает
The Times of Israel
.
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