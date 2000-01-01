04.05 16:38 MIGnews.com
Женщина тяжело ранена при обстреле в Кирьят-Гате
По сообщениям, пожилая женщина в возрасте 80 лет получила серьезное ранение в результате ракетной атаки в Кирьят Гате. Она пострадала от осколков взорвавшейся ракеты.
Ее немедленно госпитализировали в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.
В Ашкелоне 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести. По словам медиков, он получил осколочные ранения в ногу и руку. На данный момент его состояние стабильное.
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