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Nakonu.com
04.05 16:13 MIGnews.com
Ашкелон, попадание в дом престарелых
По сообщению СМИ ракета попала в дом престарелых в Ашкелоне. Информация уточняется.
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