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Ашкелон, попадание в дом престарелых | Фото:04.05 16:13   MIGnews.com

Ашкелон, попадание в дом престарелых

По сообщению СМИ ракета попала в дом престарелых в Ашкелоне. Информация уточняется.


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