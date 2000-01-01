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Явне открывает бомбоубежища | Фото: AFP04.05 16:11   MIGnews.com

Явне открывает бомбоубежища

В связи с ситуацией на Юге Израиля, мэрия Явне приняла решение открыть все городские бомбоубежища.


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