04.05 16:02 MIGnews.com

Прямое попадание в дом в Ашкелоне

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По сообщению местных источников, ракета, выпущенная палестинскими террористами попала в дом в Ашкелоне.Информация о пострадавших уточняется.