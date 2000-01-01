04.05 15:37 MIGnews.com
Ракетные атаки: Улучшилось состояние раненного солдата
Состояние солдата ЦАХАЛа, раненного в пятницу в результате обстрелов из Газы, на данный момент улучшилось, сообщает The Times of Israel
.
Официальные лица в медицинском центре "Сорока" в Беэр-Шеве сказали, что военнослужащий перенес операцию и его состояние стабильное.
Женщина военнослужащая, получившая легкое ранение в результате атаки, уже выпущена из больницы.
Напомним
, они получили ранения в результате обстрелов во время еженедельных беспорядков вдоль границы с Сектором.
В ответ на обстрелы израильская армия нанесла удары по позициям Бригад Изз ад-Дин аль-Касам в Газе, убив двух палестинцев.
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