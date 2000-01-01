Кушнер: Мы обсудим аннексию Иудеи и Самарии

Старший советник Белого дома Джаред Кушнер заявил в четверг, что он надеется, что Израиль внимательно рассмотрит предстоящее мирное предложение президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку, прежде чем приступать к реализации аннексии поселений в Иудее и Самарии.
"После создания нового правительства в Израиле мы обсудим, среди прочего, возможность присоединения Иудеи и Самарии к Израилю. Вообще вариант, который мы предложим, будет хорошей отправной точкой для решения политических вопросов. Затем мы посмотрим, что можно сделать, чтобы помочь этим людям начать жить лучше", - сказал Кушнер в интервью Институту политики Ближнего Востока в Вашингтоне.
"План, который мы подготовили – это рамки, которые должны помочь обеим сторонам выработать основу их совместного мирного и безопасного существования. Эти рамки реалистичны и достижимы", - подчеркнул ведущий советник президента США.
Он также выразил надежду на то, что "обе стороны будут реально смотреть на это, и израильская, и палестинская стороны, прежде чем будут предприняты какие-либо односторонние шаги".
Как известно, долгожданная "сделка века" будет опубликована в июне, по окончании священного для мусульман месяца Рамадан.