Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кушнер: Мы обсудим аннексию Иудеи и Самарии | Фото:04.05 14:45   MIGnews.com

Кушнер: Мы обсудим аннексию Иудеи и Самарии

Старший советник Белого дома Джаред Кушнер заявил в четверг, что он надеется, что Израиль внимательно рассмотрит предстоящее мирное предложение президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку, прежде чем приступать к реализации аннексии поселений в Иудее и Самарии.

Об этом в субботу, 4 мая сообщает портал Ynet.

"После создания нового правительства в Израиле мы обсудим, среди прочего, возможность присоединения Иудеи и Самарии к Израилю. Вообще вариант, который мы предложим, будет хорошей отправной точкой для решения политических вопросов. Затем мы посмотрим, что можно сделать, чтобы помочь этим людям начать жить лучше", - сказал Кушнер в интервью Институту политики Ближнего Востока в Вашингтоне.

"План, который мы подготовили – это рамки, которые должны помочь обеим сторонам выработать основу их совместного мирного и безопасного существования. Эти рамки реалистичны и достижимы", - подчеркнул ведущий советник президента США.

Он также выразил надежду на то, что "обе стороны будут реально смотреть на это, и израильская, и палестинская стороны, прежде чем будут предприняты какие-либо односторонние шаги".

Как известно, долгожданная "сделка века" будет опубликована в июне, по окончании священного для мусульман месяца Рамадан.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:13
Ашкелон, попадание в дом престарелых
16:11
Явне открывает бомбоубежища
16:02
Прямое попадание в дом в Ашкелоне
15:37
Ракетные атаки: Улучшилось состояние раненного солдата
15:30
Прямое попадание ракеты в дом в Кирьят Гат
15:30
Взрыв ракеты: в Кирьят-Гат ранена женщина
15:23
Сирены ракетной тревоги в Бейт-Шемеш и Лакиш
15:03
Видео: ЦАХАЛ бомбит Газу
14:35
Бывшая королева красоты Уругвая найдена повешенной в отеле
14:21
Индия: Циклон "Фани" унес жизни не менее 15 человек
14:10
Новый император Японии приветствовал народ
13:37
Рухани: Продажи нефти должны противостоять санкциям США
13:20
Больницу Хайфы просят снять флаги, чтоб не раздражать арабов
13:06
Опубликованы последние данные о населении Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus