04.05 10:36 MIGnews.com

Сирены в Ашдоде, Реховоте и Мазкерет Батия

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Сирены воздушной тревоги прозвучали в Ашдоде, Реховоте и Мазкерет Батия.Информация об обстрелах ракет уточняется.