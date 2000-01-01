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Сирены в Ашдоде, Реховоте и Мазкерет Батия 04.05 10:36   MIGnews.com

Сирены в Ашдоде, Реховоте и Мазкерет Батия

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Ашдоде, Реховоте и Мазкерет Батия.

Информация об обстрелах ракет уточняется.


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