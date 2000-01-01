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Nakonu.com
04.05 10:32 MIGnews.com
Ракетная тревога в Ашдоде и Гедере
Сирены ракетной тревоги прозвучали в Ашдоде и Гедере.
Над Ашкелоном “Железный Купол” сбил ракету.
Мэр Ашкелона распорядился открыть бомбоубежища.
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