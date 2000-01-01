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ЦАХАЛ ужесточит борьбу с `террором воздушных змеев` | Фото:04.05 08:48   MIGnews.com

ЦАХАЛ ужесточит борьбу с "террором воздушных змеев"

В преддверии палестинского "марша возвращения", по пятницам организуемого ХАМАСом в секторе Газы, командование ЦАХАЛа намерено усилить борьбу с новыми проявлениями террора, включая запуск воздушных змеев для поджога сельскохозяйственных участков на территории Израиля.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Times of Israel.

Отметим, что запущенные палестинцами воздушные змеи, несущие на себе капсулу с соломой, пропитанной горючей жидкостью, уже успели нанести колоссальный ущерб фермерским хозяйствам, расположенным возле границы с сектором Газа.

После серии крупномасштабных провокаций на границе с Газой палестинцы ежедневно запускают воздушных змеев с привязанными к ним зажженными "бутылками молотова" или тлеющим углем.

При соответствующем направлении ветра такая конструкция позволяет сжигать большие участки сельскохозяйственных угодий на расстоянии до километра от границы с Газой.

По данным издания, израильские военные рассматривают разные варианты борьбы с этим новым видом "оружия палестинского сопротивления".

Согласно информации Hadashot, снайперы ЦАХАЛ могут получить приказ стрелять на поражение по жителям Газы, которые запускают воздушных змеев. Кроме того, проверяется возможность использовать небольшие беспилотники для пресечения палестинских провокаций.


Ранее организаторы "марша возвращения" призвали жителей сектора Газы в пятницу, 4 мая, ативизировать запуски воздушных змеев, поджигающих израильские поля и леса. ЦАХАЛ примет ответные меры.
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