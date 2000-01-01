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Аббаса переизбрали главой Организации освобождения Палестины | Фото:04.05 08:08   MIGnews.com

Аббаса переизбрали главой Организации освобождения Палестины

Организация освобождения Палестины (ООП) переизбрала Махмуда Аббаса в качестве своего лидера, оказывая, таким образом, свою поддержку председателю ПА, несмотря на международное возмущение по поводу его заявлений, признанных антисемитскими.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает агентство WAFA, передает The Times of Israel.

Данное решение было принято по итогам прошедшей в Рамалле 23-й сессии Палестинского национального совета.

Отметим, что Организация освобождения Палестины считается в ПА высшим исполнительным органом политической власти, формируется без представителей ХАМАСа и "Исламского джихада", которые не признают легитимность власти Аббаса.

Глава ООП не может влиять на ситуации в секторе Газы, который с июня 2007 года контролируется ХАМАСом.

Уточняется, что также исполком ООП, состоящий из 15 человек, избрал в свой состав еще девять новых членов.

Напомним, что выступая в Рамалле на 23-м съезде Палестинского национального совета, избравшем 18 членов исполкома ООП, Абу-Мазен сделал антисемитское заявление, отрицающее Катастрофу и историческую связь еврейского народа с Израилем.

Позже международное сообщество обрушилось с критикой на председателя ПА за неприемлемые высказывания о причинах Холокоста.

Министр Великобритании по делам Ближнего Востока Алистер Берт заявил, что такие высказывания не помогают палестинцам и не служат их интересам, к тому же, риторика такого рода не помогает мирным инициативам, поскольку мирное соглашение не может быть основано на отрицании реальных исторических фактов.

Министерство иностранных дел Франции назвало слова палестинского лидера "ложными, проблемными и несвоевременными".
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