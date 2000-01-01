04.05 21:21 MIGnews.com
Беспорядки у границы: 431 пострадавших арабов
В ходе беспорядков пострадали 431 араба в пятницу, 4 мая. Об этом говориться в сообщении министерства здравоохранения Газы, контролируемого ХАМАСом.
Из них 70 палестинцев получили огнестрельные ранения.
Отметим, что сегодня проходит шестой по счету пятничный протест палестинцев в рамках так называемого "марша возвращения".
Около 7 тысяч палестинцев принимают участие в массовых беспорядках на границе в пятницу, 4 мая.
Арабы жгут шины, бросают камни и "коктейли Молотова". Также в сторону пограничного забора было брошено взрывное устройство.
За время столкновений демонстрантов и солдат ЦАХАЛа погибли 43 человека и более 1600 получили ранения.
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