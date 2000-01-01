04.05 20:05 MIGnews.com

Беспорядки у границы: погибли два араба

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ходе беспорядков у пограничного забора погибли два палестинских араба. Об этом сообщают израильские СМИ со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.В пятницу, 4 мая, семь тысяч арабов принимают участие в насильственных демонстрациях у границы между Израилем и Газой. Палестинцы заявили о 170 пострадавших в результате столкновений с израильскими силами безопасности.Арабы поджигают шины, бросают камни в солдат и пограничный забор, а также запускают воздушных змеев.По данным министерства здравоохранения в Газе, контролируемого ХАМАСом в ходе беспорядков 350 арабов.