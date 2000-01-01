04.05 19:10 MIGnews.com

ХАМАС сообщил о 350 раненых арабах

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В ходе столкновений на границе между Израилем и Газой пострадали 350 палестинцев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в Газе, контролируемом ХАМАСом в пятницу, 4 мая.В сообщении говорится, что их них 42 араба получили огнестрельные ранения. При этом в министерстве не уточняют, при каких обстоятельствах протестующие получили травмы.Отметим, что сегодня проходит шестой по счету пятничный протест палестинцев в рамках так называемого "марша возвращения".Около 7 тысяч палестинцев принимают участие в массовых беспорядках на границе в пятницу, 4 мая.Арабы жгут шины, бросают камни и "коктейли Молотова". Также в сторону пограничного забора было брошено взрывное устройство.