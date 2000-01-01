Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









ХАМАС сообщил о 350 раненых арабах 04.05 19:10   MIGnews.com

ХАМАС сообщил о 350 раненых арабах

В ходе столкновений на границе между Израилем и Газой пострадали 350 палестинцев. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения в Газе, контролируемом ХАМАСом в пятницу, 4 мая.

В сообщении говорится, что их них 42 араба получили огнестрельные ранения. При этом в министерстве не уточняют, при каких обстоятельствах протестующие получили травмы.

Отметим, что сегодня проходит шестой по счету пятничный протест палестинцев в рамках так называемого "марша возвращения".

Около 7 тысяч палестинцев принимают участие в массовых беспорядках на границе в пятницу, 4 мая.

Арабы жгут шины, бросают камни и "коктейли Молотова". Также в сторону пограничного забора было брошено взрывное устройство.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:37
Трамп: определено место проведения встречи с Ким Чен Ыном
18:34
Чехия призналась в изготовлении "Новичка"
18:10
В беспорядках пострадали 170 арабов
17:20
Беспорядки у границы: десятки арабов получили ранения
16:50
Сотрудника магазина уволили за разговоры на арабском языке
16:32
ВВС Британии преследовали самолет РФ над Черным морем
16:29
Маккейн признался, что ненавидит Путина, а не РФ
16:02
ЦАХАЛ – израильтянам: не трогайте воздушных змеев из Газы
15:36
Либерман отверг извинения Абу Мазена
15:10
Грузовое судно врезалось в патруль на лодке Armatolos
14:51
В Иерусалиме стартовала велогонка "Джиро д'Италия"
14:27
Израильские эксперты придумали, как повысить фертильность
14:15
В НАТО обсудили пропаганду РФ – она эффективна
13:52
Аббас извинился перед евреями за свою речь о Холокосте
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus