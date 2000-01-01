04.05 18:10 MIGnews.com

В беспорядках пострадали 170 арабов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В ходе столкновений с силами ЦАХАЛа 170 палестинских арабов получили ранения. Такие данные предоставили в палестинском министерстве здравоохранения в пятницу, 4 мая.Из них 22 араба получили огнестрельные ранения, говорится в заявлении.Отметим, что сегодня проходит шестой по счету пятничный протест палестинцев в рамках так называемого "марша возвращения".Около 7 тысяч палестинцев принимают участие в массовых беспорядках на границе в пятницу, 4 мая.Арабы жгут шины, бросают камни и "коктейли Молотова". Также в сторону пограничного забора было брошено взрывное устройство.За время столкновений демонстрантов и солдат ЦАХАЛа погибли 43 человека и более 1600 получили ранения.