04.05 18:10 MIGnews.com
В беспорядках пострадали 170 арабов
В ходе столкновений с силами ЦАХАЛа 170 палестинских арабов получили ранения. Такие данные предоставили в палестинском министерстве здравоохранения в пятницу, 4 мая.
Из них 22 араба получили огнестрельные ранения, говорится в заявлении.
Отметим, что сегодня проходит шестой по счету пятничный протест палестинцев в рамках так называемого "марша возвращения".
Около 7 тысяч палестинцев принимают участие в массовых беспорядках на границе в пятницу, 4 мая.
Арабы жгут шины, бросают камни и "коктейли Молотова". Также в сторону пограничного забора было брошено взрывное устройство.
За время столкновений демонстрантов и солдат ЦАХАЛа погибли 43 человека и более 1600 получили ранения.
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