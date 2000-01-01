04.05 17:20 MIGnews.com
Беспорядки у границы: десятки арабов получили ранения
Около 40 палестинских арабов получили ранения в ходе столкновений с силами ЦАХАЛа у пограничного забора.
Об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения в пятницу, 4 мая.
Отметим, что сегодня проходит шестой по счету пятничный протест палестинцев в рамках так называемого "марша возвращения".
За время столкновений демонстрантов и солдат ЦАХАЛа погибли 43 человека и более 1600 получили ранения.
Арабы бросают камни и "коктейли Молотова" в солдат, поджигают шины и воздушных змеев, а также пытаются повредить пограничный забор.
Массовые протесты на границе между Израилем и Газой начались 30 марта 2018 года.
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