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Беспорядки у границы: десятки арабов получили ранения 04.05 17:20   MIGnews.com

Беспорядки у границы: десятки арабов получили ранения

Около 40 палестинских арабов получили ранения в ходе столкновений с силами ЦАХАЛа у пограничного забора.

Об этом сообщило палестинское министерство здравоохранения в пятницу, 4 мая.

Отметим, что сегодня проходит шестой по счету пятничный протест палестинцев в рамках так называемого "марша возвращения".

За время столкновений демонстрантов и солдат ЦАХАЛа погибли 43 человека и более 1600 получили ранения.

Арабы бросают камни и "коктейли Молотова" в солдат, поджигают шины и воздушных змеев, а также пытаются повредить пограничный забор.

Массовые протесты на границе между Израилем и Газой начались 30 марта 2018 года.
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