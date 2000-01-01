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ЦАХАЛ – израильтянам: не трогайте воздушных змеев из Газы 04.05 16:02   MIGnews.com

ЦАХАЛ – израильтянам: не трогайте воздушных змеев из Газы

ЦАХАЛ издал приказ сотрудникам службы безопасности в поселениях, граничащих с Газой, предупредить гражданское население об опасности воздушных змеев из Газы. В частности, израильтян призвали не трогать воздушных змеев потому, что к ним может быть прикреплена взрывчатка.

Об этом сообщает Второй канал израильского ТВ в пятницу, 4 мая.

Кроме того, в армии обсуждают, следует ли повышать уровень реагирования на огневые бомбы, которые свободно перелетают на территорию Израиля с целью вызова пожаров в сельскохозяйственных районах.

Так, днем ранее один из таких воздушных змеев вызвал огромный лесной пожар. В тушении огня приняли участие десять бригад пожарных. Пожар удалось потушить спустя несколько часов.

Также на этой неделе еще один кайт сжег пшеничное поле.
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