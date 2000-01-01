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Либерман отверг извинения Абу Мазена 04.05 15:36   MIGnews.com

Либерман отверг извинения Абу Мазена

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отверг извинения председателя ПА Махмуда Аббаса, который принес свои извинения за свою антисемитскую речь. В пятницу, 4 мая, глава оборонного ведомства заявил:

"Абу Мазен является никчемным отрицателем Холокоста, который написал докторскую диссертацию по отрицанию Холокоста, а затем опубликовал книгу [на эту же тему]. Его извинения не принимаются".

Вначале этой неделе палестинский лидер выступил с антисемитской речью в Рамалле. Он заявил, что что причиной Холокоста и массовых смертей послужило "социальное поведение" евреев в Европе, а не антисемитизм.

Часами ранее Абу Мазен осудил антисемитизм и извинился перед еврейским народом, оскорбленным его выступлением на этой неделе.

"Если люди еврейской веры были оскорблены моим заявлением, я приношу им свои извинения", - подчеркнул глава ПА.
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