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Аббас извинился перед евреями за свою речь о Холокосте | Фото:04.05 13:52   MIGnews.com

Аббас извинился перед евреями за свою речь о Холокосте

Председатель ПА Махмуд Аббас осудил антисемитизм и извинился перед еврейским народом, оскорбленным его выступлением на этой неделе.

Об этом в пятницу, 4 мая сообщает The Times of Israel.

"Если люди еврейской веры были оскорблены моим заявлением, я приношу им свои извинения", - подчеркнул глава ПА.

В своем заявлении палестинский лидер также выразил "огромное уважение к еврейской вере, а также к другим монотеистическим конфессиям".

"Мы осуждаем антисемитизм во всех его формах и подтверждаем нашу приверженность решению двух государств и жить бок о бок в мире и безопасности", - добавил Абу-Мазен.

Напомним, выступая в Рамалле, Аббас заявил, что истинной причиной Холокоста стало "социальное поведение" представителей еврейского народа и "финансовые вопросы", а не пропаганда антисемитских настроений в европейском обществе.

Он также подверг сомнению факт о давней связи евреев с Израилем, добавив, что европейские евреи, в частности, вообще не имеют какого-либо отношения к Израилю.
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