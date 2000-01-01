Аббас извинился перед евреями за свою речь о Холокосте

"Если люди еврейской веры были оскорблены моим заявлением, я приношу им свои извинения", - подчеркнул глава ПА.
В своем заявлении палестинский лидер также выразил "огромное уважение к еврейской вере, а также к другим монотеистическим конфессиям".
"Мы осуждаем антисемитизм во всех его формах и подтверждаем нашу приверженность решению двух государств и жить бок о бок в мире и безопасности", - добавил Абу-Мазен.
Напомним, выступая в Рамалле, Аббас заявил, что истинной причиной Холокоста стало "социальное поведение" представителей еврейского народа и "финансовые вопросы", а не пропаганда антисемитских настроений в европейском обществе.
Он также подверг сомнению факт о давней связи евреев с Израилем, добавив, что европейские евреи, в частности, вообще не имеют какого-либо отношения к Израилю.