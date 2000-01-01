04.05 08:14 MIGnews.com

СМИ: Израиль передал тело террориста Палестинской автономии

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Власти Израиля передали тело террориста палестинской стороне. В марте прошлого года, террорист ранил двух сотрудников корпуса пограничной стражи МАГАВ.Инцидент произошел у Львиных ворот в Старом городе Иерусалим.Об этом сообщает информационное палестинское агентство Maan в четверг, 4 мая.Отмечается, что израильская полиция разрешила родственникам провести захоронение в присутствии не более 20 человек.Также семье запретили снимать похороны палестинского террориста.