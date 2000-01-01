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СМИ: Израиль передал тело террориста Палестинской автономии | Фото: Thinkstock04.05 08:14   MIGnews.com

СМИ: Израиль передал тело террориста Палестинской автономии

Власти Израиля передали тело террориста палестинской стороне. В марте прошлого года, террорист ранил двух сотрудников корпуса пограничной стражи МАГАВ.

Инцидент произошел у Львиных ворот в Старом городе Иерусалим.

Об этом сообщает информационное палестинское агентство Maan в четверг, 4 мая.

Отмечается, что израильская полиция разрешила родственникам провести захоронение в присутствии не более 20 человек.

Также семье запретили снимать похороны палестинского террориста.
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