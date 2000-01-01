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Задержаны 9 подозреваемых на Западном берегу | Фото: Thinkstock04.05 07:52   MIGnews.com

Задержаны 9 подозреваемых на Западном берегу

На Западном берегу ЦАХАЛ арестовал девять человек в ходе операции в ночь со среды на четверг.

Задержанные находились в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и к жестоким актам насилия и беспорядков, направленных против израильтян.

Сообщается, что двое из подозреваемых были агентами террористической группировки ХАМАС.

Все арестованные были переданы сотрудникам сил безопасности для дальнейшего расследования.
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