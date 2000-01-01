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ПА: Перестать платить террористам? Абсурд 05.05 06:44   MIGnews.com

ПА: Перестать платить террористам? Абсурд

Высокопоставленный член Палестинской автономии отверг "абсурдное" требование США прекратить социальные выплаты семьям палестинских террористов, которые попали в тюрьму за теракты против израильтян.

В четверг, 4 мая, советник Махмуда Аббаса Набиль Шаат заявил радио Коль Исраэль, что требование администрации Трампа было преднамеренно озвучено с целью сорвать любое потенциально возможное возобновление палестино-израильских мирных переговоров под патронатом США.

Он утверждает, что палестинские заключенные являются жертвами контроля Израиля над Иудеей и Самарией.

"Абсурдно просить нас прекратить платить семьям заключенных. Это все равно, что попросить Израиль прекратить платить своим солдатам", - сказал Шаат

Несмотря на это Шаат позитивно оценил результаты первой встречи его шефа с президентом США Дональдом Трампом в среду. Он допускает, что она может стать отправной точкой для будущих переговоров с Израилем.

По словам Шаата, Трамп использовал "язык уважения и признательности", похвалив Аббаса за его готовность вернуться за стол переговоров.
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