05.05 06:44 MIGnews.com

ПА: Перестать платить террористам? Абсурд

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Высокопоставленный член Палестинской автономии отверг "абсурдное" требование США прекратить социальные выплаты семьям палестинских террористов, которые попали в тюрьму за теракты против израильтян.В четверг, 4 мая, советник Махмуда Аббаса Набиль Шаат заявил радио Коль Исраэль, что требование администрации Трампа было преднамеренно озвучено с целью сорвать любое потенциально возможное возобновление палестино-израильских мирных переговоров под патронатом США.Он утверждает, что палестинские заключенные являются жертвами контроля Израиля над Иудеей и Самарией."Абсурдно просить нас прекратить платить семьям заключенных. Это все равно, что попросить Израиль прекратить платить своим солдатам", - сказал ШаатНесмотря на это Шаат позитивно оценил результаты первой встречи его шефа с президентом США Дональдом Трампом в среду. Он допускает, что она может стать отправной точкой для будущих переговоров с Израилем.По словам Шаата, Трамп использовал "язык уважения и признательности", похвалив Аббаса за его готовность вернуться за стол переговоров.