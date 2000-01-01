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Террористы спрятали М-16 в детской кроватке | Фото: ЦАХАЛ04.05 18:26   MIGnews.com

Террористы прятали М-16 в детской кроватке

4 мая сотрудники сил безопасности Израиля арестовали в деревне Фахам троих палестинцев, которых подозревают в обстреле поселений Шавей-Шомрон, Гершеш и Шейд в начале апреле.

Прямое доказательство их причастности к атаке было обнаружено при обыске дома – в раскладной детской кроватке было обнаружено оружие, из которого совершили обстрел, винтовка М-16.

"Нам хорошо известна эта циничная практика скрывания вещей в детской комнате. Не в первый раз и не в последний раз оружие скрывается в детской комнате или в других местах, где, как они полагают, мы не станем искать", - цитирует представителя старшего офицерского состава ЦАХАЛа издание Times of Israel.

Кроме поселений террористы обстреливали проезжавшие автомобили с израильскими номерами и КПП "Салем". В результате происшествия никто не пострадал, но был причинен ущерб имуществу.

Террористы спрятали М-16 в детской кроватке | Фото: ШАБАК

На допросе ШАБАКа задержанные признались в том, что планировали новые теракты.

Личности двоих установили как 34-летнего Ахмад Шафика Саабана и его 26-летнего двоюродного брата Махмуда Шафика Саабана. Имя третьего террориста пока не публикуется из оперативных соображений.

Старший Саабана оказался связан с террористической группировкой "Народный фронт освобождения Палестины", но в ШАБАКе уверены, что свое нападение они не совершали ни от какой конкретной организации.

"Расследование все еще продолжается, но все указывает на то, что они совершили по глупейшим причинам: скука и тому подобное. Это произошло не на националистической или религиозной почве", - сообщили в спецслужбе.

Так отмечается, что один из задержанных готовился к тому, что во время задержания его убьют, поэтому подготовил завещание, которое хранил дома.
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