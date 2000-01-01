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04.05 16:14   MIGnews.com

Вместо ПА палестинским заключенным будет платить ФАТХ

Высокопоставленный советник Абу Мазена утверждает, что в ходе переговоров между специальным посланником премьер-министра Ицхака Молхо и Саебом Эрекатом, при посредничестве госсекретаря Джона Керри было достигнуто соглашение о выплате зарплат палестинским заключенным.

Согласно условиям соглашения, которое якобы было заключено в 2014 году, Израиль якобы согласился с тем, что денежное содержание палестинским террористам, находящимся в израильских тюрьмах будет выплачивать фонд заключенных ФАТХа - вместо автономии.

Офис премьер-министра Израиля отреагировал на это заявление следующим образом: “Еще одна палестинская выдумка. Ничего подобного никогда не было. Мы всегда требовали от Палестинской автономии прекратить финансирование террористов”.
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