04.05 16:14 MIGnews.com

Вместо ПА палестинским заключенным будет платить ФАТХ

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Высокопоставленный советник Абу Мазена утверждает, что в ходе переговоров между специальным посланником премьер-министра Ицхака Молхо и Саебом Эрекатом, при посредничестве госсекретаря Джона Керри было достигнуто соглашение о выплате зарплат палестинским заключенным.Согласно условиям соглашения, которое якобы было заключено в 2014 году, Израиль якобы согласился с тем, что денежное содержание палестинским террористам, находящимся в израильских тюрьмах будет выплачивать фонд заключенных ФАТХа - вместо автономии.Офис премьер-министра Израиля отреагировал на это заявление следующим образом: “Еще одна палестинская выдумка. Ничего подобного никогда не было. Мы всегда требовали от Палестинской автономии прекратить финансирование террористов”.