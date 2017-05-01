ХАМАС: следующая ликвидация Моссада произойдет в Турции
Ливанская журналистка Худа Хуссейни опубликовала в саудовской газете A-Sharq al-Awsat материал о жизни лидеров ХАМАСа на территории Турции.
По информации Хуссейни, сановники ХАМАСа, в особенности те, кто отвечает за сбор денежных средств для его военного крыла, Бригад Изз ад-Дин аль-Касам, доложили турецким властям о том, что за ними постоянно наблюдают и что им угрожают. Члены ХАМАСа убеждены, что их жизни угрожает опасность.
По словам Хуссейни, с момента убийства в Тунисе инженера ХАМАСа Мухаммеда аз-Завари, отвечавшего за программу создания беспилотников, среди руководства ХАМАСа нарастает паника. Тунисские власти утверждают, что команды Моссада инфильтрировались в страну за год до ликвидации “Инженера”. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Великая тайна Пилота Сопротивления".
За свою жизнь опасаются не только руководители военного крыла организации, но также и представители ее политического крыла. Политическое крыло ХАМАСа перебралось в Турцию из Сирии после того, как там началась гражданская война, и ХАМАС поддержал мятежников против Асада.
Руководители ХАМАСа утверждают, что в Турции у них нет никакой возможности обеспечить себе личную безопасность: “Турция ничем не отличается от других государств. Лидеры должны все время держать в поле зрения вопросы личной безопасности себя и тех, кто за ними следует, а также предпринимать меры безопасности при перемещении с места на место”.
Люди ХАМАСа утверждают: “Мы получили конкретные угрозы нашей жизни, и теперь мы знаем, что никто о нашей безопасности не заботится, что является причиной большой напряженности и среди военного, и среди политического руководства ХАМАСа в Турции”.
Статья также указывает на то, что с точки зрения турецких властей, полностью занятых происходящим в Сирии, ХАМАС является второстепенным приоритетом. Тот факт, что ХАМАС, приняв новый устав, объявил о разрыве связей с всемирным исламистским движением “Братья-Мусульмане”, также не добавил туркам симпатий к ХАМАСу. Более того, с тех пор, как лидером ХАМАСа в Газе стал Яхья Санвар, в ХАМАСе явно усилился крен в сторону Ирана, и Турция совершенно перестала доверять группировке.