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flickr 04.05 11:08   MIGnews.com

Трамп: надеюсь на “нечто потрясающее” между Израилем и ПА

Президент США Дональд Трамп после встречи с Махмудом Аббасом выразил надежду на то, что конфликт между Израилем и ПА в ближайшее время может быть урегулирован.

Об этом американский лидер написал в своем микроблоге Twitter:

“Сегодня имел большую честь принимать у себя Махмуда Аббаса. Надеюсь, нечто потрясающее может выйти из этого между палестинцами и Израилем”.

Ранее Трамп заявил Аббасу, что ближневосточное мирное соглашение находится в пределах досягаемости.

“Мы это сделаем и вместе с израильтянами выйдем на самую сложную сделку. Откровенно, говоря, я полагаю, что это может быть, не так сложно, как думали многие годы”, - подчеркнул американский лидер.
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