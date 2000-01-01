04.05 11:08 MIGnews.com

Трамп: надеюсь на “нечто потрясающее” между Израилем и ПА

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Президент США Дональд Трамп после встречи с Махмудом Аббасом выразил надежду на то, что конфликт между Израилем и ПА в ближайшее время может быть урегулирован.Об этом американский лидер написал в своем микроблоге Twitter:“Сегодня имел большую честь принимать у себя Махмуда Аббаса. Надеюсь, нечто потрясающее может выйти из этого между палестинцами и Израилем”.Ранее Трамп заявил Аббасу, что ближневосточное мирное соглашение находится в пределах досягаемости.“Мы это сделаем и вместе с израильтянами выйдем на самую сложную сделку. Откровенно, говоря, я полагаю, что это может быть, не так сложно, как думали многие годы”, - подчеркнул американский лидер.