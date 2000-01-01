ПА просит ООН о защите от Израиля

Представитель палестинской администрации в ООН Рияд Мансур направил очередное обращение в Совет безопасности ООН, в котором обвинил Израиль в невыполнении обязательств, связанных с защитой мирных граждан в ходе акций протеста.
Также в своем письме Мансур потребовал у Совета безопасности ООН незамедлительно взять под свою защиту участников палестинских акций протеста, чтобы избежать повторения событий, имевших место на границе с Газой на прошлой неделе.
По словам представителя ПА, Израиль принял решение стрелять на поражение по участникам акций протеста, которые палестинская сторона называет "мирными".
Мансур подчеркнул, что Рамалла решительно поддерживает призывы генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести независимое расследование по поводу применения Израилем силовых методов на границе с Газой.
Отметим, что обращение было подано после того, как стало известно, что на границе Газы израильскими военными был застрелен 18-й участник так называемого "марша возвращения" ("марша миллионов"), организованного ХАМАСом и поддерживаемого палестинской администрацией.
По данным министерства здравоохранения Газы, очередной жертвой стал 25-летний Ахмад Арафа.