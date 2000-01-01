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ЦАХАЛ создает оборонительные тоннели против `Хизбаллы` 04.04 10:01   MIGnews.com

ЦАХАЛ создает оборонительные тоннели против "Хизбаллы"

Телеканал Al-Manar сообщает, что ЦАХАЛ создает на границе с Ливаном систему оборонительных тоннелей, цель которых – предотвратить инфильтрацию на территорию страны боевиков “Хизбаллы”.

Al-Manar обещает показать репортаж о том, в какой степени Израиль не готов к возможному прорыву “Хизбаллы” на свою территорию.
Документалист Al-Manar, Мухаммед аш-Шати утверждает снял фильм “Забор Иллюзий”. Он утверждает, что на границе ведутся “гигантские по масштабам работы”, и что они имеют “не наступательный, но оборонительный характер”. Шати подчеркивает, что “впервые в истории израильско-арабского конфликта израильская армия переходит к оборонительным действиям из страха перед боевиками Южного Ливана”.

По мнению Шати это отражает “ужас, испытываемый сионистами при мысли о возможном вторжении воинов Сопротивления в северную Палестину”, и “нарастающую слабость сионистского врага”.
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