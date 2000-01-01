04.04 08:58 MIGnews.com

ХАМАС арестовал десятки людей за сотрудничество с Израилем

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Террористическая группировка ХАМАС арестовала десятки подозреваемых в помощи израильским властям в убийстве одного из лидеров движения Мазена Фукаха. После убийства Фукаха в конце марта, ХАМАС совершил десятки арестов, связанных со стрельбой в Газе, в результате которой был убит один из лидеров группировки.Спустя несколько дней после того, как Фуках был застрелен, высокопоставленные лица ХАМАСа заявили, что группировка работает "без перерыва" в поисках тех, кто подозревается в причастности к убийству одного из лидеров.ХАМАС обвинил в убийстве Фукаха Израиль, заявив, что убийцы получили помощь изнутри Газы.