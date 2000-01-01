Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 04.04 08:58   MIGnews.com

ХАМАС арестовал десятки людей за сотрудничество с Израилем

Террористическая группировка ХАМАС арестовала десятки подозреваемых в помощи израильским властям в убийстве одного из лидеров движения Мазена Фукаха. После убийства Фукаха в конце марта, ХАМАС совершил десятки арестов, связанных со стрельбой в Газе, в результате которой был убит один из лидеров группировки.

Спустя несколько дней после того, как Фуках был застрелен, высокопоставленные лица ХАМАСа заявили, что группировка работает "без перерыва" в поисках тех, кто подозревается в причастности к убийству одного из лидеров.

ХАМАС обвинил в убийстве Фукаха Израиль, заявив, что убийцы получили помощь изнутри Газы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:04
Вероятным исполнителем теракта назван уроженец Киргизии
09:03
США прекратили финансирование Фонда Народонаселения ООН
08:27
Израиль и Европа построят самый длинный подводный газопровод
08:07
Путин побывал на месте взрыва в петербургском метро
07:45
Мужчина грозил сжечь Рамбам, был задержан и потерял сознание
07:28
Нападение на директора школы в Лоде - теракт
07:11
Эрдоган заявил о новых операциях в Сирии
06:58
Опубликованы списки раненных при взрыве в метро Петербурга
06:27
Путин озвучил план действий на случай вечных санкций для РФ
05:16
Ученые: о будущем интеллекте ребенка расскажут его гены
04:38
Открыто необычное лекарственное свойство кленового сиропа
03:35
Алла Пугачева со своими детьми на дне рождении внучки
02:25
Портрет Мао Цзэдуна работы Уорхола продали с молотка
01:22
Анджелина Джоли решила приобрести новый дом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus