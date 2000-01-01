04.04 07:28 MIGnews.com

Нападение на директора школы в Лоде - теракт

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На прошлой неделе 44-летняя директор школы из Лода была ранена ножом на пороге собственного дома - на глазах своей дочери.Первоначально предполагалось, что речь идет о неудачной попытке ограбления. Нападавшего поймали через несколько 24 часа после инцидента. На допросе он признался офицеру ШАБАК, что намеревался совершить теракт.Обвиняемый, Малик Басси Исмаил Саада, 19 лет от роду является жителем территорий. У него было разрешение на работу в Израиле, и он трудился в хлебопекарне.Саада перед атакой взял нож из хлебопекарни, осуществил ритуальное очищение в мечети, и затем стал бродить в поисках еврейской женщины апо Лоду. Первая его попытка не удалась - женщина вышла из машины и слишком быстро вошла в дом. Затем он увидел директора школы, увидел, что ее голова покрыта и понял, что речь идет об еврейке.Он набросился на нее, выкрикивая что-то на арабском, и нанес ей удар ножом.Саада был арестован при попытке возвращения на территорию Палестинской автономии.