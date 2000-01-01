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ХАМАС обещает амнистию всем сдавшимся `коллаборационистам` 04.04 18:35   MIGnews.com

ХАМАС обещает амнистию всем сдавшимся "коллаборационистам"

Всем жителям сектора Газа, которые добровольно сдадутся ХАМАСу с повинной в "пособничестве" Израилю, будет ждать амнистия. Соответствующее заявление сделали в ХАМАСе 4 апреля.

Объявление было сделано на фоне массовых задержаний подозреваемых в "коллаборационизме" с Израилем с целью ликвидации одного из командиров ХАМАСа – Мазена Факха на прошлой неделе.

"Во имя национальной и социальной ответственности министерство внутренних дел и национальной безопасности откроет дверь для покаяния всем, кто стал жертвой оккупации и ее разведывательных структур", - говорится в заявлении "министерства внутренних дел" сектора Газа.

Отмечается, что "дверь для покаяния" будет открыта в течение одной недели, начиная со вторника, 4 апреля. Всем желающим сдаться властям анклава рекомендуется обратиться к "ближайшему представителю служб безопасности" сектора Газа.

Тем, кто придет с повинной, "будет обеспечена юридическая и физическая защита, а их дела будут рассматриваться совершенно конфиденциально и за пределами штаб-квартиры безопасности", утверждают в МВД сектора Газа. Те же, кто не сдастся, "все равно окажутся в руках спецслужб и будут считаться предупрежденными".
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