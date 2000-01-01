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Солдат МАГАВа обвинили в нападении на палестинца | Фото: Thinkstock04.04 10:09   MIGnews.com

Солдат МАГАВа обвинили в нападении на палестинца

Отдел внутренних расследований полиции подал обвинительное заключение в отношении двух бывших солдат МАГАВ, которые напали на безоружного араба, подозреваемого в терроризме.

Согласно обвинительному акту, двое сотрудников пограничной полиции прибыли в Христианский квартал в Старом городе, после того как к ним поступили сообщения о нападении с ножом в этом районе.

Когда они заметили истца, они заподозрили его в том, что он и есть нападающий. Они подошли к арабу и один из солдат ударил его прикладом своего оружия, не сообщив палестинцу о том, что он арестован или задержан.

Кроме того, солдаты изначально даже не допросили подозреваемого.

А когда заявитель попросил ответчиков объяснить свои действия, солдаты МАГАВ начали проклинать его и напали на него с кулаками и винтовками.
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